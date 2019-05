Cristina Ferreira ataca TVI de manhã e à tarde

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Programa da Cristina’ comemora 100 emissões na sexta-feira, dia 24, e a SIC vai ter Cristina Ferreira em dose dupla, já a partir desta segunda-feira. Além das três horas de manhã em direto, entre as 10h00 e as 13h00, o formato é novamente aposta da estação de Paço de Arcos após a ‘Campanha - Europeias 2019’, às 19h25, e antes do ‘Jornal da Noite’, às 20h00."É um programa ... < br />