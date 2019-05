TVI sofre nova derrota histórica nas audiências

A TVI continua mergulhada num desastre de audiências. Depois de, já este mês, ter registado mínimos históricos na média diária, na terça-feira o canal de Queluz de Baixo voltou a perder em toda a linha.No total do dia, ficou a 7,6 pontos percentuais da SIC e à frente da RTP 1 por apenas 0,4.Mas o dia ficou marcado também por uma derrota histórica do ‘Você na TV!’. O programa apresentado por Manuel Luís Goucha, que até ao ano passado era líder isolado de audiências de manhã, e que desde 7 de janeiro perde sempre para ‘O Programa da Cristina’ (SIC), foi ultrapassado pela ‘Praça da Alegria’.Neste horário, a RTP 1 teve mais 6900 telespectadores do que a TVI. À tarde, a TV pública esteve também muito perto de relegar o canal de Queluz de Baixo para o terceiro lugar. ‘A Tarde é Sua’ teve apenas mais 14 900 espectadores do que ‘A Nossa Tarde’.Questionados pelo, Manuel Luís Goucha e Fátima Lopes optaram pelo silêncio. Já Jorge Gabriel mostra-se "feliz" com os resultados da ‘Praça da Alegria’."É uma tendência que se adivinhava mas que não nos afasta do foco que traçámos há algum tempo. Sim, gostamos de ter mais público, mas sem euforias, com os pés bem assentes na terra", afirma o apresentador da RTP em declarações exclusivas aoTânia Ribas de Oliveira considera que "devagar se vai ao longe". "‘A Nossa Tarde’ está no ar há pouco mais de um mês e os resultados conseguem-se por tentativa e erro. Temos muito caminho pela frente", diz a apresentadora.