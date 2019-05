Novelas em reposição enchem grelha da TVI

Não está a ser fácil a luta de audiências na TVI, terminada a segunda temporada de ‘Onde Está Elisa?’ com a terceira e última época prevista para estrear apenas em setembro.Com o derradeiro episódio transmitido na terça-feira, a estação de Queluz de Baixo optou por repor, logo no dia seguinte, à meia-noite, ‘Meu Amor’."Gostaríamos de ter um produto de ficção novo e original para colocar nesse horário, mas não foi possível por questões financeiras", explica aoMargarida Vitória Pereira, diretora-adjunta de Antena e Programas da TVI.‘Meu Amor’ é já a quarta novela que a estação está a emitir de segunda a sexta-feira, depois de ter reposto ‘Belmonte’ no início de abril, logo a seguir ao ‘Jornal da Uma’, e de estar a transmitir, já de madrugada, ‘Remédio Santo’ e ‘Amanhecer’."Recuperámos ‘Meu Amor’ por ter sido o primeiro projeto de ficção nacional a vencer, em 2010, o Emmy Internacional para Melhor Telenovela", justifica Margarida Vitória Pereira. "Além disso", reforça a responsável, "esta novela nunca foi reposta na nossa antena".A ‘ditadura’ das audiências, no entanto, revela que a opção não está a ter os resultados desejados. Quarta-feira, ‘Meu Amor’ registou pouco mais de 280 mil telespetadores, caindo para 200 mil no dia seguinte.Um contraste assinalável com ‘Onde Está Elisa?’, que teve, em média, cerca de 400 mil telespectadores por episódio na última semana.