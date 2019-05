Ricardo Araújo Pereira ganha noite de eleições Europeias

A TVI foi a grande vencedora das eleições Europeias no que às audiências televisivas da cobertura do escrutínio diz respeito.A estação de Queluz de Baixo optou por uma emissão especial curta, limitada ao ‘Jornal das 8’, e não dispensou a rubrica ‘Gente que Não Sabe Estar’, de Ricardo Araújo Pereira, em que se concentrou o pico de audiência.A estratégia, que teve José Alberto Carvalho e Pedro Pinto como principais rostos, atraiu uma média de 812 800 espectadores e obteve 19,5% de share, segundos dados da GfK.O segundo canal mais visto em noite eleitoral foi a SIC, com o especial ‘Europeias 2019’, conduzido por Rodrigo Guedes de Carvalho e Clara de Sousa, a alcançar 703 300 espectadores e 16,6% de share.Por fim, a emissão da RTP 1, com José Rodrigues dos Santos e João Adelino Faria, registou uma audiência de 573 900 e 14,1% de share.A estação pública foi a única a alterar a sua programação para acompanhar, passo a passo, as votações para o Parlamento Europeu, abdicando de emitir o formato ‘La Banda’.A emissão arrancou às 19h00 e prolongou-se ao longo de cerca de cinco horas.De resto, tanto a SIC como a TVI interromperam a emissão antes das 22h00 para exibir os formatos de entretenimento ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ e ‘A Tua Cara Não Me é Estranha’, que ficaram, respetivamente, no primeiro e segundo lugar do dia.No que diz respeito ao share diário, a TVI liderou com 16,9% contra 16,4% da SIC.