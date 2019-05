Eleições não param entretenimento nos canais portugueses

Apenas o canal público deixou que as Eleições Europeias interferissem na sua grelha, abdicando do concurso ‘La Banda’ para poder acompanhar as eleições até serem conhecidos os resultados finais.O mesmo não aconteceu com a SIC e a TVI, que interromperam o especial Europeias 2019 para transmitir os seus trunfos na guerra de audiências: ‘A Tua Cara Não Me é Estranha’ e ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, respetivamente.Curiosamente, por várias vezes foi mencionado que estas eleições estavam demasiado apáticas, com fraca adesão de militantes nas sedes dos partidos. Rodrigo Guedes de Carvalho chegou a mesmo a dizer que estavam muito "chochas".O canal público foi o primeiro a arrancar com a emissão especial Eleições Europeias’19, com correspondentes em Bruxelas, Paris e Madrid. Às 19h00, José Rodrigues dos Santos e João Adelino Faria conduziram a transmissão, que ficou marcada por falhas de som. Pedro Norton e Pedro Adão e Silva comentaram os resultados em estúdio, sob a moderação de Ana Lourenço.A SIC foi a última a iniciar a emissão. Às 19h30 falhou as declarações de António Costa por estar a exibir o filme da tarde. Rodrigo Guedes Carvalho, Clara de Sousa e Bento Rodrigues conduziram a emissão, comentada por Marques Mendes, Ana Gomes, Francisco Louçã e José Miguel Júdice, até às 21h55, altura em que começou o ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’.Como tem sido hábito nas emissões da TVI, o canal não deu projeções de resultados: o que abriu o ‘Jornal das 8’ foi a expectativa de 76,63% de abstenção (número que tinha sido apurado até às 16h00). A emissão foi curta, com os vários comentadores a terem pouco tempo de antena (fizeram apenas uma apreciação cada um) e incluiu a rubrica humorística de Ricardo Araújo Pereira.