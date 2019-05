Santana Lopes desafia direita para coligação nas Legislativas

O líder do Aliança, Pedro Santana Lopes, voltou a defender ontem uma coligação de direita para "travar a frente de esquerda" nas próximas Legislativas."Fiz essa proposta há dois meses aos líderes do PSD e do CDS e foi recusada, mas a razão vem sempre ao de cima e, há dias, Rui Rio disse que, somadas as forças de direita, era possível vencer", afirmou Santana Lopes, depois de conhecidos os resultados para o Parlamento Europeu (PE).O cabeça de lista do partido às Europeias, Paulo Sande, afastou a palavra "derrota" por não ter conseguido ser eleito para o PE, mas assumiu a "desilusão".