Europeias: Acompanhe ao minuto as eleições para o Parlamento Europeu

As assembleias de voto para eleger os deputados ao Parlamento Europeu abriram às 08h00, em Portugal continental e na Madeira, e funcionam sem interrupção até às 19h00.O porta-voz do PAN, André Silva, também já exerceu o seu voto.Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, prepara-se para votar.A mesa de voto da Junta de Freguesia de Morgade, em Montalegre, estava esta manhã fechada, com os portões encerrados a cadeado, disse à agência Lusa o presidente da Junta local, José Nogueira.De acordo com o autarca local, "tudo indica" que o protesto estará relacionado com o descontentamento da população contra uma mina a céu aberto anunciada para esta localidade, numa altura em que já foi assinado o contrato de exploração entre o Estado português e a empresa Lusorecursos.Assunção Cristas, do CDS-PP, já votou e em declarações aos jornalistas apelou ao voto dos portugueses."Muitas das coisas que se passam no nosso País são decididas lá fora, em Bruxelas, e é muito bom que a nossa voz de Portugal seja forte e para isso precisamos todos de votar", afirmou a presidente do CDS-PP, que votou na Escola Secundária de Miraflores, em Oeiras.O dia "está bonito", pode-se votar, "ir para a praia" e "depois gozar o dia todo com tranquilidade", rematou.As assembleias de voto já abriram e funcionam sem interrupção até às 19h00. Saiba como e onde votar