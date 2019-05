PS satisfeito recusa encarar abstenção como derrota

O diretor da campanha do PS para as eleições europeias mostrou-se este domingo "satisfeito" e "feliz" e disse não encarar a abstenção como uma derrota, situação que atribuiu à "história" dos atos eleitorais."O PS está satisfeito, feliz e à espera que possamos ter resultados para podermos festejar uma vitória", resumiu João Azevedo, numa primeira reação do PS às projeções que apontam para entre 65% a 70% de abstenção no ato eleitoral de hoje.O socialista, presidente da Câmara de Mangualde, disse não interpretar os dados da abstenção como uma derrota, já que representa "aquilo que é a história dos atos eleitorais", apelando à necessidade de motivar as pessoas a irem votar."Todos nós devemos contribuir para que este ato eleitoral seja mais forte, com mais concentração de votos e, especialmente, motivar os mais jovens e os menos jovens a poder votar, para terem uma palavra a dizer nas decisões daquilo que são as políticas de Portugal, dos portugueses e da Europa", considerou.O diretor da campanha socialista para as eleições europeias disse ainda que o PS levou a cabo uma campanha "para explicar as medidas da Europa", travando um "combate que considera que poderá servir como "exemplo" para outros partidos.