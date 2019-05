BE preocupado com abstenção nas Europeias defende que é necessária uma reflexão

O BE manifestou este domingo preocupação com as previstas elevadas taxas de abstenção nas eleições europeias, considerando que é preciso "convocar toda a sociedade para uma reflexão sobre a democracia" e a necessidade de reforçar a participação nas urnas.No quartel-general para a noite eleitoral do BE, no Teatro Thalia, em Lisboa, coube a Joana Mortágua uma primeira reação às projeções da abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu."Nós estamos à espera da confirmação dos números de abstenção. Infelizmente, a indicação que temos é que vão se manter elevadas taxas de abstenção. É uma realidade que nos preocupa, é uma realidade que têm-se tornado muito evidente, sobretudo em eleições europeias", lamentou.Por isso, na perspetiva da deputada bloquista, "tem que haver uma reflexão"."Temos de convocar toda a sociedade para uma reflexão sobre a democracia e a necessidade de reforçar a participação democrática na ida às urnas", defendeu.Joana Mortágua assegurou que "o BE tentou, ao longo desta campanha, fazer a sua parte, trazendo os temas europeus para a campanha, centrando esta campanha na importância das eleições europeias, sem cair em pequena política, sem cair em ofensas pessoais"."Estas eleições são importantes e nós vamos agora aguardar serenamente o resto dos resultados", disse apenas.Joana Mortágua falou aos jornalistas pouco depois das 19:00, hora pela qual a líder do BE, Catarina Martins, e a cabeça de lista do BE nestas eleições, Marisa Matias, chegaram ao Teatro Thalia, mas para uma sala reservada, onde estão longe da vista dos jornalistas.