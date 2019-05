Projeções televisivas preveem abstenção entre 65% e 70,5% nas Europeias

As eleições para o Parlamento Europeu registaram este domingo em território nacional uma taxa de abstenção entre 65% e 70,5%, de acordo com as projeções televisivas.



A sondagem da RTP/Universidade Católica aponta para uma taxa de abstenção entre 65% e 70%. A projeção da SIC situa a taxa de abstenção entre 66,5% e 70,5%, num estudo realizado pelo ICS/ISCTE/GFK/Metris.





Segundo a Eurosondagem, a taxa de abstenção ficará entre os 66% e os 69,8. Estas percentagens não incluem os votos dos recenseados fora do território nacional.Nas últimas eleições europeias, em 25 de maio 2014, a abstenção foi de 66,2%, a mais elevada de sempre em atos eleitorais.Esta fasquia só tinha sido suplantada pela taxa de abstenção registada no referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez que teve lugar a 28 de junho de 1998, situada nos 68,1%.Os eleitores com capacidade eleitoral ativa este ano 10.761.156, quando nas anteriores eleições para o Parlamento Europeu, em maio de 2014, eram 9.696.481.Do total de eleitores, 1.431.825 são cidadãos recenseados fora do território nacional, representando 13,3%, não contabilizados nestes estudos de opinião.Nas eleições de 2014, a percentagem de eleitores registados fora do território nacional era apenas de 2,5%.