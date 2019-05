A comissão diretiva do CDS-PP está reunida, desde cerca das 17h30, na sede nacional dos centristas para acompanhar a noite eleitoras das europeias, disse à Lusa fonte partidária.A presidente, Assunção Cristas, e o cabeça de lista do CDS-PP às europeias chegaram à sede do largo do Caldas, em Lisboa, cerca das 17h00.Nas eleições europeias de 2014, o CDS concorreu em coligação com o PSD e elegeu um eurodeputado, Nuno Melo.