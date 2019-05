Resultado da coligação Basta aquém do objetivo

André Ventura, cabeça de lista da coligação Basta, não ficou satisfeito com o resultado eleitoral. "Ficámos aquém do ambicionado, que era naturalmente eleger um deputado", afirmou o líder do Chega, partido da coligação.



Já Diogo Amorim, vice-presidente do Chega, frisou: "Dadas as dificuldades que atravessámos para chegar até aqui, qualquer resultado minimamente expressivo será sempre uma vitória". Para este dirigente, a elevada abstenção deve-se à falta de clareza da política da União Europeia.

