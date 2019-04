Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ventura indica GNR ‘irregular’ para cabeça de lista pelo Porto

Guarda estava na lista para as Europeias, na 5ª posição.

Por S.P. | 10:12

O militar da GNR, Hugo Ernano, condenado pela morte acidental de um adolescente de 13 anos em Loures em 2008, "vai ser o cabeça de lista da coligação Basta! pelo distrito do Porto nas eleições Legislativas de 6 de outubro", revelou esta quinta-feira André Ventura, líder do partido Chega.



O guarda estava na lista para as Europeias, na 5ª posição, mas o Tribunal Constitucional detetou "irregularidades" nos "documentos do candidato", conta.



A decisão "terá influenciado" a troca de lugares, embora "o partido já tivesse pensado nesta mudança", sublinha.