Marinho e Pinto do PDR: “Estou habituado a perder”

Marinho e Pinto perdeu o lugar no Parlamento Europeu. O cabeça de lista do PDR não conseguiu eleger nenhum deputado. "Na minha vida sempre tive mais derrotas do que vitórias. Estou habitado a perder. Estou habituado a que as derrotas me deem ânimo", afirmou.



O candidato chegou sorridente à sede do PDR, em Benfica, Lisboa, apesar da derrota. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados assistiu à noite eleitoral numa sala praticamente vazia. Apenas meia dúzia de apoiantes marcaram presença na sede de campanha.

Ver comentários