Marinho e Pinto apela ao voto nas Europeias porque UE corre risco de "desmoronar-se"

O cabeça de lista do Partido Democrático Republicano (PDR) às eleições europeias, António Marinho e Pinto, apelou esta quarta-feira aos madeirenses a irem votar no domingo porque a União Europeia corre o risco de desmoronar-se."O importante nestas eleições, mais do que votar no PDR ou noutro partido, é votar, porque a Europa está ameaçada porque, pela primeira vez na sua história, há sinais de riscos de poder desmoronar-se e, portanto, a primeira tarefa de um europeu é defender o projeto europeu", disse numa ação política no Funchal.Marinho e Pinto lembrou que o projeto europeu "é um projeto de democracia, de desenvolvimento económico e social, de solidariedade e estas eleições são muito importantes"."Votem no domingo, se votarem PDR é bom para Portugal e para a Europa", apelou."Somos um partido europeísta, que defende os valores fundacionais da Europa, a liberdade, a democracia, a justiça, a solidariedade, o desenvolvimento e o crescimento económico e, estes, são valores estruturantes da Europa", observou.As eleições em Portugal para o Parlamento Europeu estão marcadas para o próximo domingo, com 17 forças partidárias a concorrer.