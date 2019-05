PAN elege primeiro eurodeputado

O PAN obteve um resultado histórico nas Europeias, ao eleger o cabeça de lista Francisco Guerreiro. Quando faltavam apurar os resultados em oito freguesias, o PAN tinha 5,05%, correspondendo a mais de 163 mil votos.O candidato Francisco Guerreiro e o líder partidário, André Silva, chegaram à sede do partido, em Lisboa, pelas 19h30, seguiram para o piso inferior.Na sede do partido, era notória a cautela nas reações dos apoiantes, apesar dos gritos de alegria que se ouviram às 20h00, quando foram divulgadas as sondagens. O PAN acabou por fazer história.