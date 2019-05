PS vence destacado, Bloco cresce. CDU cai, PSD e CDS afundam-se

A projeção do CM/Aximage para as Eleições Europeias 2019 dá a vitória ao PS com um intervalo entre os 31.4% e 33.4% dos votos. O partido vai conseguir eleger 8 a 9 eurodeputados. Em segundo lugar surge o PSD com uma percentagem de votos entre os 23.1% e os 27.1%, que corresponde entre 6 a 7 deputados.



De acordo com a mesma projeção, o Bloco de Esquerda fica em terceiro, com uma percentagem entre 10.1% a 12.1%. Este resultado permite a eleição de 2 a 3 deputados.





Já a CDU aparece como quarta força política com 7.8% a 8.8% - 2 deputados -, seguido do CDS com um intervalo entre os 6.6% e os 7.6%, que corresponde a 1 a 2 deputados.







