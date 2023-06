Jornada Mundial da Juventude: A maior operação na história da CMTV

Poderá muito bem ser o maior evento jamais realizado em Portugal. Prevê-se que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realiza em Lisboa de 1 a 6 de agosto, e que trará ao nosso país o Papa Francisco pela segunda vez, reúna, na capital, cerca de 1,5 milhões de pessoas. Como não podia deixar de ser, a, canal líder do mercado de informação por cabo em Portugal, está a preparar um acompanhamento exaustivo do evento, mobilizando centenas de profissionais para aquela que será a maior operação dos seus 10 anos de história."É a operação informativa mais complexa da história da. Os nossos profissionais de excelência vão cobrir a JMJ em todos os títulos e todas as plataformas do grupo Cofina. Para seguir tudo o que vai acontecer em todos os locais onde vai estar o Santo Padre, poderá fazê-lo na nossa companhia", afirma o jornalista Francisco Penim, que juntamente com Pedro Mourinho, José Carlos Castro, Daniela Polónia e Ângela Gonçalves Marques, será um dos principais pivots de toda a operação do canal do. "São estas operações especiais de informação que nos motivam a todos a fazer melhor. No nosso caso, melhor primeiro. E isso, mais ninguém tem propriedade para o afirmar!", refere Penim à ‘Boa Onda’.Além do envolvimento previsto de mais de duas dezenas de jornalistas, número que poderá ainda crescer nas próximas semanas de acordo com as necessidades de cobertura que forem identificadas, aterá três estúdios remotos, com pivots no terreno especialmente escalados para o efeito. Esses estúdios estarão montados nos três principais locais do acontecimento: o Parque Eduardo VII e o Parque Tejo, onde estão montados os palcos da jornada; no centro da capital e na zona oriente; e no Santuário de Fátima, onde se prevê que o Papa se desloque também.Os jornalistas Rui Pedro Vieira, Sara Carrilho, Janete Frazão, Magali Pinto, Nuno Sousa Moreira, Sofia Piçarra, Rita Batista, Secundino Cunha, Isabel Jordão e José Luís Oliveira, rostos bem conhecidos do canal 8, são outros dos profissionais que estarão no terreno a acompanhar a JMJ. A todos estes vão juntar-se muitos outros, seja à frente ou atrás das câmaras. Tudo para garantir a melhor cobertura do evento e assegurar que os espectadores têm acesso a todas as dimensões do evento nareportagens especiaisNas vésperas do acontecimento, a estação dovai também emitir reportagens especiais relacionadas com a vinda do chefe da Igreja a Lisboa - feitas por equipas dae doque percorreram as origens de Francisco, na Argentina, e foram também ao Brasil. Já no dia 25 de julho estreia ‘Fátima no Fim do Mundo’. Seguem-se ‘Lucas, o Miraculado’ (dia 26), ‘O Papa Argentino’ (28) e ‘A Santa do Povo’ (31).O jovem professor e investigador em História e Teologia Nuno André vai estar na antena da, no âmbito da operação de acompanhamento da Jornada Mundial da Juventude, para contextualizar os acontecimentos. Nova voz da Igreja Católica, promete trazer uma visão refrescante sobre o evento, pensado para os mais novos.