Jornais e revistas unem-se contra pirataria na imprensa

Os diretores de jornais e revistas uniram-se numa iniciativa inédita que tem por objetivo apelar ao fim da pirataria que atinge a imprensa portuguesa. "Diariamente, versões em PDF, com a totalidade dos jornais e revistas nacionais, são partilhadas por e-mail, whatsapp ou em redes sociais, numa clara violação dos direitos de autor. É um crime e uma ameaça à informação livre."



Leia o apelo



"Caro leitor(a),



Na atual situação extraordinária em que vivemos a importância do acesso a informação credível tem sido ainda mais realçada. Sentimos essa exigência todos os dias por parte de si e estamos deste lado a trabalhar continuamente para lhe fazer chegar os melhores conteúdos. Para que isso seja possível há, em cada órgão de informação, dezenas ou centenas de profissionais, de jornalistas a fotógrafos, de gráficos a colunistas que garantem a sua continuidade.

Para conseguirmos manter a qualidade precisamos da sua colaboração no combate à pirataria.

Diariamente, versões em PDF, com a totalidade dos jornais e revistas nacionais, são partilhadas por e-mail, whatsapp ou em redes sociais, numa clara violação dos direitos de autor. Esta partilha, além de ser um crime, é uma ameaça à sustentabilidade financeira das empresas, à informação livre e independente e no limite coloca em causa milhares de postos de trabalho.

Por isso, numa iniciativa inédita, os diretores de vários jornais e revistas juntam-se agora para lhe pedir que nos ajude a travar a pirataria, convidando os leitores a assinarem as edições digitais ou a dirigirem-se ao ponto de venda mais próximo.

Diga não à pirataria e sim à informação de qualidade."

Octávio Ribeiro, Correio da Manhã

André Veríssimo, Negócios

Bernardo Ribeiro, Record

Carla Borges Ferreira, Meios e Publicidade

Cláudia Lobo, Visão Júnior

Domingos Andrade, Jornal de Notícias

Eduardo Dâmaso, Sábado

Ferreira Fernandes, Diário de Notícias

Filipe Alves, Jornal Económico

João Vieira Pereira, Expresso

José Carlos Vasconcelos, Jornal de Artes Letras e Ideias

José Manuel Ribeiro, O Jogo

Mafalda Anjos, Visão

Manuel Carvalho, Público

Maria João Vieira Pinto, Executive Digest e Marketeer

Mário Ramires, Sol e "i"

Rui Tavares Guedes, Courrier Internacional

Sérgio Magno, Exame Informática

Tiago Freire, Exame

Vítor Serpa, a Bola