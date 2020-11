Jornalista Alexandra Borges abandona TVI

A jornalista Alexandra Borges vai deixar a TVI e a saída, que não passou pela direção de informação do canal, foi negociada diretamente com o CEO da estação, Manuel Alves Monteiro.



A repórter, um dos principais rostos do canal de Queluz de Baixo, estaria apontada para a chefia de uma nova área transversal de investigação e grande reportagem no grupo que detém os jornais DN, JN, O Jogo e a rádio TSF, mas fonte próxima da jornalista desmente esta transferência.





"Para já a Alexandra Borges quer descansar. Depois decidirá o seu futuro profissional", disse a fonte ao

Alexandra Borges iniciou a carreira no canal público espanhol TVE tendo passado ainda pela norte-americana CNN, pelo canal brasileiro Globo e pela RTP antes de se mudar para a TVI onde manteve até agora um espaço de investigação jornalística.