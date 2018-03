Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalistas criam site para combater IURD

Recolha de fundos serve para ajudar jornalistas internacionais em processos interpostos por organização brasileira.

Por Duarte Faria e Hugo Real | 01:30

As jornalistas Alexandra Borges e Judite França, autoras da série de reportagens ‘O Segredo dos Deuses’, que revelou o esquema de adoções de crianças portuguesas por parte de altos responsáveis da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), criaram um consórcio internacional de jornalistas, intitulado The Universal Truth, e um site para continuar a investigar denúncias relativas às praticas ilegais desta organização brasileira.



O CM apurou que a iniciativa tem permitido acelerar as investigações (nomeadamente o acesso a documentos) - que vão dar origem a novas reportagens - e divulgar o caso mundialmente.



O consórcio integra as duas repórteres da TVI, os jornalistas Fábio Pannunzio e Bruna Pannunzio (Brasil), Rafael Marques de Morais (Angola), Lázaro Mabunda (Moçambique) e Rita dos Santos (brasileira radicada em Londres). Profissionais ingleses e norte-americanos também se juntaram entretanto, mas os seus nomes ainda não foram divulgados.



Além de denunciar práticas da IURD, o site é responsável por uma campanha de recolha de fundos para "pagamento de advogados e custas judiciais para defesa dos jornalistas que participam na investigação". Isto porque, "é conhecida a tática da IURD de pulverizar processos civis e criminais", o que "faz da defesa dos repórteres algo extremamente complexo e oneroso", justifica o consórcio.



No entanto, esta recolha servirá apenas para ajudar judicialmente os jornalistas internacionais, uma vez que "a TVI fornece todo o apoio jurídico aos seus jornalistas", explicou ao CM a direção de informação do canal de Queluz de Baixo.



A TVI esclareceu ainda que, apesar de não estar diretamente envolvida na iniciativa, "tem conhecimento da existência do consórcio e respetivo site" e "apoia e respeita" o mesmo. Contactada, Alexandra Borges não comentou.



Repórteres pedem apoio para legendar reportagens da TVI

Os vídeos de ‘O Segredo dos Deuses’ têm sido alvo de milhares de partilhas nas redes sociais, o que já levou a ameaças de processos judiciais pela IURD e por Edir Macedo, líder da igreja. Os jornalistas têm pedido ajuda pro bono para legendar as reportagens online. Esse trabalho está a ser feito em inglês, espanhol, alemão e francês. A venda do conteúdo para outras televisões é um exclusivo da TVI.