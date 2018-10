Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Judite Sousa dança ao som de 'La Macarena' em direto

Jornalista esteve presente esta quinta-feira no '5 para a Meia Noite', na RTP1.

15:30

A jornalista Judite Sousa dançou esta quinta-feira à noite ao som de 'La Macarena', dos Los Del Rio, no programa '5 para a Meia Noite', da RTP 1, no qual marcou presença, assim como o apresentador João Paulo Sousa.



No vídeo publicado no Youtube pelo programa, é possível ver o apresentador a pedir a Judite de Sousa para esticar a mão direita para dar início à coreografia.