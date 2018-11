Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz Carlos Alexandre acusa RTP de ter desvirtuado entrevista

Carlos Alexandre foi alvo de um inquérito por parte do Conselho Superior de Magistratura.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O juiz Carlos Alexandre, que se tornou conhecido no País por estar associado a processos mediáticos como o caso Monte Branco e o processo Face Oculta, diz que a edição da entrevista que concedeu à RTP no dia 17 de outubro, para o programa ‘Linha da Frente’, desvirtua o conteúdo das suas palavras.



O CM confirmou que o magistrado – que foi alvo de um inquérito pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM) na sequência da exibição da entrevista – pediu os brutos (gravação sem cortes) ao jornalista José Ramos e Ramos, que conduziu a conversa (mas que não a editou). As imagens não editadas foram posteriormente entregues ao CSM para avaliação.



Segundo o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que ganhou o epíteto de superjuiz (mas que não gosta dele), não é possível perceber aquilo que efetivamente quis dizer sem ouvir a conversa na íntegra.



Depois da exibição do programa ‘Linha da Frente’, os órgãos de Comunicação Social veicularam a ideia de que Carlos Alexandre tinha colocado em causa o sorteio eletrónico que o afastou do processo Operação Marquês – que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates, mas também o empresário Henrique Granadeiro e o banqueiro Ricardo Salgado – e o entregou ao juiz Ivo Rosa.



O CM contactou a direção de informação da estação pública, liderada desde a saída de Paulo Dentinho por Maria Flor Pedroso, mas esta não esteve disponível para comentar o caso.