É já na próxima quarta-feira, dia 8, que Cristina Ferreira se senta no banco dos réus, no âmbito do processo que lhe foi movido pela SIC por quebra unilateral de contrato. A estação de Paço de Arcos exige uma indemnização de 12,3 milhões de euros (era de 20,3 milhões) à apresentadora. Esta, por sua vez, considera o valor "absurdo" e diz que só está disposta a pagar 2,3 milhões de euros correspondentes aos 29 meses de trabalho que não chegou a cumprir.









