João Lemos Esteves, ex-professor de Direito e autor de um artigo de opinião publicado em 2021 no jornal ‘Sol’ onde difamava José Pacheco Pereira, admitiu, na segunda-feira, no Tribunal de Rio Maior, ter inventado todas as calúnias. Mediante a assunção de culpa, o historiador aceitou desistir do julgamento.









Ver comentários