Liga Europa custa 1,6 milhões/ano à SIC

Canal garantiu os direitos de transmissão de um jogo por jornada e resumos das partidas para as próximas três épocas.

Por Duarte Faria e Hugo Real | 01:30

A SIC vai pagar quase 4,8 milhões de euros (mais de 1,6 milhões por época) para garantir a manutenção dos direitos de transmissão da Liga Europa para as próximas três temporadas, apurou o CM.



A estação de Carnaxide venceu o concurso aberto pela UEFA para as épocas 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e continuará a exibir um jogo por jornada bem como resumos de todas as partidas da prova.



Este valor representa um aumento face ao último contrato - o incremento pretendido pela UEFA pela negociação dos direitos desportivos nas próximas épocas: pelos direitos de emissão da mesma competição no período 2015/2018, a SIC pagou 3,9 milhões de euros (1,3 milhões por época). Contactada, fonte oficial da SIC recusou fazer comentários.



O canal emite a Liga Europa desde 2009 e esta é, portanto, a terceira renovação consecutiva do contrato. Com a conclusão deste negócio, a Liga Europa perfila-se como a única prova europeia de clubes a ser transmitida em Portugal em sinal aberto.



Isto porque, a partir da próxima época, quem quiser ver os jogos da Liga dos Campeões terá de subscrever um canal pago (atualmente é a Sport TV), uma vez que nenhuma das estações de sinal aberto (RTP, SIC e TVI) apresentou propostas à UEFA para comprar os direitos da prova.



O prazo terminou a 27 de fevereiro mas o CM sabe que o elevado preço da competição afastou os interessados. A RTP deteve os direitos da Champions nas últimas 3 épocas.