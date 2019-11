Liliana de ‘Casados à Primeira Vista’ revela estado da relação com Pedro

Liliana Oliveira, da segunda edição de ‘Casados à Primeira Vista’, respondeu no sábado a questões dos seus seguidores no Instagram e revelou o estado a relação com Pedro.

O casal teve um casamento de conto de fadas, e o noivo ficou imediatamente apaixonado pela mulher escolhida pelos ‘especialistas’. Na lua de mel tudo mudou, quando Liliana ficou distante e afirmou que precisava do seu espaço.

Quando regressaram para Portugal e começaram a viver em conjunto, as divergências acentuaram-se e todos os fãs deste casal tiveram dúvidas que o casamento chegasse a bom porto.

No sábado, a concorrente respondeu a perguntas dos telespetadores do programa da SIC, através do Instagram, revelando que "não trocaria o Pedro por outro concorrente do grupo" e diz ainda que mantém uma amizade com o seu par. Quando recebeu a pergunta "Sempre gosta do Pedro?" a secretária respondeu "claro que sim".

A concorrente explica: "Para todas as pessoas que me perguntam se ainda continuo com o Pedro, apenas posso dizer que muita coisa vai acontecer", conclui de forma enigmática, por não poder quebrar o contrato com a SIC.