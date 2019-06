Ljubomir farto da TV desejado por SIC e RTP

Ljubomir Stanisic decidiu partir a loiça. "Sou obrigado a fazer mais um 'Pesadelo na Cozinha', porque tenho contrato assinado. Embora não me apeteça, não o faria, tenho de o fazer", disparou o polémico chef a Fernando Alvim, no programa 'Prova Oral', da Antena 3: "Estou farto, c***! Está na altura de fazer outras coisa e brincar com outras coisas".No entanto, após um sucesso estrondoso na TVI Ljubomir tem propostas dos rivais (SIC e RTP) e, questionado pelo humorista da rádio pública sobre o que pretende fazer, mostrou-se indeciso: "Há propostas do Daniel Oliveira [diretor de entretenimento da SIC], da RTP, da TVI, de todo o lado, mas a minha vida é a cozinha, não é televisão. Por isso, não faço a pu** ideia do que vou decidir, não estou sequer nesse dilema".As inscrições para a terceira temporada de 'Pesadelo na Cozinha' já estão abertas e, após a seleção dos restaurantes, processo que promete demorar entretanto algumas semanas, pois vão do norte ao sul do País, as gravações arrancam a meio do verão - a sua estreia não está, por isso, prevista para a rentrée, em setembro."Neste momento, ainda não temos datas para o início das filmagens nem para a transmissão do primeiro episódio", disse aoHelena Forjaz, da TVI.Produzido pela Shine Iberia, o programa, que tem como propósito reerguer restaurantes que estão em pré-falência ou noutro tipo de condições difíceis, terá 10 episódios, a exemplo da última temporada.