TVI agarra-se ao chef Ljubomir para ganhar à SIC

A promoção da TVI é simples: inscreva-se em pesadelonacozinha@tvi.pt, com Ljubomir Stanisic como único protagonista. A perder em (quase) todos os horários e dias para a SIC, a estação de Queluz de Baixo agarra-se ao chef nascido na ex-Jugoslávia para voltar a ganhar nas audiências, ele que sempre foi líder nas duas temporadas aos domingos à noite.Após a seleção dos restaurantes, processo que promete demorar agora algumas semanas, pois vão do norte ao sul do País, as gravações de ‘Pesadelo na Cozinha’ deverão arrancar só a meio do verão e, por isso, sabe o, a sua estreia não está prevista para a rentrée, em setembro."Neste momento, ainda não temos datas para o início das filmagens nem para a transmissão do primeiro episódio", limita-se a dizer aoa diretora de Comunicação da Media Capital, Helena Forjaz.No seguimento desta estratégia da TVI, Ljubomir Stanisic prefere não abrir também o jogo sobre a terceira temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’. "Ainda não recebemos qualquer informação oficial acerca deste assunto", diz aoo departamento de comunicação do polémico chef, que se encontra nos Açores.Produzido pela Shine Iberia, ‘Pesadelo na Cozinha’, que tem como propósito reerguer restaurantes que estão em pré-falência ou noutro tipo de condições difíceis, deverá ter 10 episódios, a exemplo da última temporada, cujo derradeiro episódio foi transmitido a 25 de novembro e que teve quase milhão e meio de espectadores.