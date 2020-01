Ljubomir Stanisic despede-se com audiência de Pesadelo na Cozinha em alta

Chegou ao fim, no passado domingo, a 3ª temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’. Ao fim de 10 episódios, o programa do chef Ljubomir Stanisic, que é um fenómeno de audiências aos domingos, somou uma média de 1 195 696 telespectadores e 24,4% de share, de acordo com os dados da GfK. Ou seja, em média, em cada 100 espectadores que viam televisão à hora em que ‘Pesadelo na Cozinha’ era emitido, mais de 24 optaram por sintonizar a TVI.

O formato no qual Ljubomir visita restaurantes em evidentes dificuldades e tenta ajudá-los a encontrar uma saída confirmou o estatuto de invencível aos fins de semana, apesar de a SIC, com o reality show ‘Casados à Primeira Vista’ e ‘A Máscara’, lhe ter conseguido fazer frente por duas ocasiões. Ainda assim, na segunda metade da temporada, ‘Pesadelo na Cozinha’ provou que continua a ser muito apreciado pelos portugueses e registou sempre audiências superiores a 1,2 milhões de telespectadores.

Antes de fazer uma pausa em antena até setembro, Ljubomir Stanisic ainda vai apresentar dois especiais, com transmissão nos dias 2 e 9 de fevereiro. Depois, e tal como o CM noticiou em primeira mão, o chef vai ser submetido a uma cirurgia no joelho para tratar uma lesão contraída na semana passada enquanto praticava jiu-jitsu com um amigo. A intervenção obriga o jugoslavo a uma paragem de, pelo menos, um mês. Quando estiver recuperado começa a gravar a quarta temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’.