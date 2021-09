Mais de três milhões de espetadores: CMTV ganha noite de eleições autárquicas

A CMTV ganhou por larga margem a emissão eleitoral entre os canais de informação nacional no cabo. De acordo com o relatório de audiências da GfK, a televisão do Correio da Manhã obteve, no passado domingo, um share médio diário de 4,6%, resultado que iguala a soma de todos os concorrentes, e atraiu uma audiência total superior a 3,1 milhões de telespectadores.No mesmo dia, a SIC Notícias obteve 2,5% de share, a TVI24 registou 1,4% e a RTP 3 no cabo alcançou apenas 0,7%.No horário nobre (entre as 19h00 e a 01h00), a CMTV também reforçou a sua liderança no cabo, ao conseguir um share médio de 5,27%. No ‘prime time’, a SIC Notícias fez 2,41%, a TVI24 obteve 2,06% e a RTP3 no cabo alcançou 0,91%.O Especial Eleições Autárquicas 2021 na CMTV ficou em 8º lugar entre os 50 programas mais vistos da semana (de 20 a 26 ) no cabo, sendo que os dez primeiros pertencem à televisão do CM. A emissão da SIC Notícias dedicada à noite eleitoral surge em 37º lugar e as da TVI24 e RTP3 nem sequer constam do top 50 de programas.De referir ainda que a CMTV foi a primeira estação a noticiar a consumação da vitória de Carlos Moedas, e entrevistou em exclusivo o novo autarca de Lisboa antes mesmo do discurso de consagração. A emissão contou com os comentários de Francisco José Viegas, João Pereira Coutinho, Eduardo Dâmaso, António Salvador, Diana Ramos, Armando Esteves Pereira, Marcos Perestrello e Luís Campos Ferreira.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de televisão por subscrição, mas ainda integra a oferta de canais da Televisão Digital Terrestre (TDT).