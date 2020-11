CMTV. Depois de uma paragem provocada pela pandemia, é com muito “entusiasmo e energia positiva” que os apresentadores Maya e Duarte Siopa regressam, prometendo muitas surpresas.



“As pessoas questionavam-nos quando voltávamos, e isso é muito gratificante. É um programa que está no ar desde o início da CMTV e que tem conquistado os portugueses”, explica Duarte Siopa, que, para a semana de regresso, promete muitas surpresas. “Há figuras públicas que vêm esclarecer polémicas e vamos ter histórias muito fortes.”



É já esta segunda-feira que o programa ‘Manhã CM’ volta à antena da. Depois de uma paragem provocada pela pandemia, é com muito “entusiasmo e energia positiva” que os apresentadores Maya e Duarte Siopa regressam, prometendo muitas surpresas.“As pessoas questionavam-nos quando voltávamos, e isso é muito gratificante. É um programa que está no ar desde o início dae que tem conquistado os portugueses”, explica Duarte Siopa, que, para a semana de regresso, promete muitas surpresas. “Há figuras públicas que vêm esclarecer polémicas e vamos ter histórias muito fortes.”

Um entusiasmo transversal a Maya, que se mostra radiante. “Voltamos com a mesma alegria e a vontade de continuar a ser o programa favorito das manhãs dos portugueses”, avança. O formato conta com rubricas como as Cartas da Maya, as principais notícias criminais, histórias emotivas e tudo o que está em destaque no mundo dos famosos.