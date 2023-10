Com provas de talento em três novelas (‘Prisioneira’, ‘Bem Me Quer’ e ‘Quero é Viver’, todas da TVI) e 1,6 milhões de seguidores no Instagram, Margarida Corceiro é um dos nomes mais sonantes no elenco jovem da nova série ‘Morangos com Açúcar’, que chega dia 23 à TVI e à plataforma de streaming Prime Video.









