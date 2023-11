Mariana Monteiro em destaque na guerra de contratações na ficção

O fim da maior parte dos contratos de exclusividade - ferramenta muito usada, durante vários anos, para fidelizar os artistas aos canais - e o aumento do número de produções de ficção televisiva nacional têm contribuído muito para agitar o mercado de contratações de atores em Portugal. Uma guerra travada, sobretudo, entre SIC e TVI - a RTP joga noutro campeonato, já que as suas produções contam com muitos atores ligados aos dois canais privados e, mesmo no caso dos exclusivos, tanto a estação de Paço de Arcos como a de Queluz de Baixo têm permitido que os seus rostos integrem elencos do canal público.









