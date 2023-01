O marido da administradora da RTP com o pelouro financeiro, Luísa Ribeiro, integra o Conselho de Opinião (CO) da RTP, organismo que tem como funções, entre outras, emitir pareceres sobre o trabalho desenvolvido pela equipa de gestão do serviço público de rádio e televisão. João Paulo Faustino, professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com formação na área de Gestão e Economia dos Media e Industria Criativa, faz parte do CO desde 2021 por proposta do PSD no Parlamento - o mesmo ano em que, meses depois, Luísa Ribeiro deu entrada na administração liderada por Nicolau Santos e que conta também com Hugo Figueiredo (conteúdos).









