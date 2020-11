Mário Ferreira poderá ter de apresentar garantias bancárias de, pelo menos, 39,5 milhões de euros para provar que consegue levar para a frente a Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre 69,78% da Media Capital (MC). Tal acontecerá aquando do registo definitivo da OPA ou no momento de apuramento de resultados da operação.





Na quarta-feira à noite, o empresário que já detém 30,22% da dona da TVI - e que no dia anterior tinha sido eleito presidente da empresa pelos novos acionistas, ignorando o pedido da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) para que a assembleia-geral não se realizasse - anunciou o lançamento da OPA a que a CMVM o obrigou por ter considerado existir concertação entre o empresário e a Prisa. Mário Ferreira tinha, nesse entendimento, de aceitar a venda que a Prisa fizesse e esta ficou, segundo o ‘Sol’, com a garantia de que recebia as mais-valias que os acionistas individuais fizessem.