Mark Zuckerberg sobe ao pódio dos mais ricos

O mundo pertence aos reis na tecnologia. Mark Zuckerberg, fundador da rede social Facebook, acaba de ultrapassar Warren Buffett, presidente do grupo Berkshire Hathaway, e tornar-se no quarto homem mais rico do Mundo. Nos Estados Unidos, passa a ocupar o terceiro lugar do pódio, depois de Jeff Bezos, presidente da Amazon, e Bill Gates, fundador da Microsoft.De acordo com o Bloomberg Billionaires Index, Mark Zuckerberg adicionou cerca de 28 mil milhões de euros à sua riqueza nos últimos meses. Com as ações da rede social a subirem perto de 48% entre março e maio, a fortuna do magnata de 36 anos passou de 52 mil milhões de euros para cerca de 80 mil milhões.Mas não foi só Zuckerberg que viu a sua fortuna crescer numa altura em que muitas empresas tentam sobreviver aos efeitos da pandemia. A fortuna de Jeff Bezos, que domina o mercado do comércio online com a Amazon, cresceu de 102 mil milhões para 134 mil milhões de euros, o que significa um acréscimo de cerca de 32 mil milhões à sua conta bancária. Em segundo lugar continua Bill Gates, com uma riqueza avaliada em cerca de 96,5 mil milhões (mais 7,5 mil milhões).No top 10 da lista dos mais ricos existem outros nomes ligados à tecnologia. São os casos de Larry Page (6º lugar), um dos fundadores da Google, com uma fortuna avaliada em cerca de 61 mil milhões de euros; Steve Ballmer (7º), ex-presidente executivo da Microsoft, com 59 mil milhões; Sergey Brin (8º), outro fundador da Google, também com 59 mil milhões, e Larry Ellison (9º), um dos fundadores da Oracle, com 54 mil milhões.