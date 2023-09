Marques Mendes ‘arrasa’ Marcelo

A TVI apostou no domingo numa emissão especial a partir do Palácio Nacional de Queluz para apresentar as novidades da sua programação para os próximos meses. No entanto, saiu derrotada pela SIC em toda a linha.



Além do programa de entretenimento ‘Palácio das Estrelas’, onde marcaram presença as principais estrelas da estação, e que enfrentou a estreia de ‘Casados no Paraíso’, novo reality show de Cláudia Vieira, também o ‘Jornal Nacional’ foi diferente, emitido em direto daquele espaço histórico, e contou com uma entrevista ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, feita no Palácio de Belém, que recebeu por estes dias uma Feira do Livro.









