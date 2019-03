Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marta Viveiros no Carnaval como nunca se viu

Apresentadora vai fazer bodypainting a remeter para o universo Avatar.

06:00

Recorda-se da princesa Neytiri, personagem do filme ‘Avatar’, um dos maiores sucessos de bilheteira dos últimos anos? Pois bem, esta terça-feira, a CMTV vai ter a sua própria princesa Avatar.



O desafio para fazer um bodypainting total a remeter para o universo fantasioso criado por James Cameron, foi lançado à apresentadora Marta Viveiros, que amanhã vai encantar os telespectadores da CMTV.



"Isto é uma novidade absoluta para mim. Nunca fiz nada deste género, mas gostei muito da ideia quando me desafiaram. Eu, que até nem sou muito de me mascarar no carnaval, estou bastante entusiasmada com esta experiência", diz.



A apresentadora começa a ser maquilhada por volta das 11h00 da manhã num trabalho de pintura corporal que "deverá levar entre três a quatro horas a finalizar", revela Marta Viveiros.



O resultado final poderá ser depois apreciado por todos os telespectadores por volta das 14h00, no decorrer da emissão especial de Carnaval que a CMTV tem preparada.