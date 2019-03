Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marta Viveiros vai pintar-se de Avatar no Carnaval

Apresentadora da CMTV vai estar durante quatro horas na maquilhagem.

07:56

É uma espécie de presente de Carnaval para os telespectadores da CMTV.



Esta terça-feira, a apresentadora Marta Viveiros vai entrar no universo fantasioso de Avatar e fazer um body painting a remeter para as personagens do filme de James Cameron.



"É uma novidade para mim. Nunca fiz nada deste género mas gostei muito da ideia quando me desafiaram. Eu que até nem sou muito de me mascarar no carnaval estou bastante entusiasmada com esta experiência", conta Marta Viveiros.



A transformação que começará a ser feita por volta das 11 da manhã e que deverá levar entre três a quatro horas a finalizar, será depois mostrada em direto, por volta das 14h00, no decorrer da emissão especial de Carnaval que a CMTV está a preparar para levar até casa de todos os telespectadores.



Definitivamente uma ocasião a não perder!



‘Especial Carnaval’ na CMTV

A partir das 14H30 a CMTV segue os principais corsos do país, na companhia de Duarte Siopa e Ana Pedro Arriscado. Joana Alvarenga e Diogo Costa Reis, atores da novela ‘Alguém Perdeu’, também estarão presentes.