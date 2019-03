Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

País sai à rua para celebrar o Entrudo

Chuva ameaça alguns dos corsos carnavalescos, mas a festa está garantida.

Por Miguel Balança | 01:30

As previsões apontam para milhares de foliões nas ruas e outras tantas excêntricas figuras - cabeçudos ou matrafonas - um pouco por todo o país, mas no dia em que se aposta tudo com a saída dos principais corsos carnavalescos, a presença anunciada da chuva chega para provar que há partidas de carnaval que calham mal.



Para o Minho e Douro Litoral está prevista a ocorrência de períodos de chuva, que se deverão intensificar durante a tarde, estendendo-se gradualmente às restantes regiões Norte e Centro.



E segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o clima pouco avesso a brincadeiras só promete dissipar-se às primeiras horas do dia de amanhã.



Em Torres Vedras, - que a previsão não poupa aos aguaceiros fracos - a ‘Monarquia’ está instalada desde sexta-feira e na sua primeira ação enquanto governo hasteou a bandeira nos Paços do Concelho e declarou aberto "Carnaval mais Português de Portugal".



Dom Portuga e Dona Tintona foram entronizados e assumiram o poder local de que o autarca da cidade, Carlos Bernardes, não abdicou sem deixar expressa a vontade de ver reconhecido o cartaz como Património Cultural Imaterial da Humanidade.



O reinado é curto e dura até quarta-feira . Hoje, são conhecidos os vencedores do Concurso de Mascarados. Elvas - que São Pedro poupa à chuva este domingo - recebeu ontem o primeiro Corso Internacional de Carnaval, em que aos foliões espontâneos se juntaram as comparsas espanholas de Badajoz e Olivença.



Repete-se este domingo às 15h00.