Material da ARTV custa mais de 1,6 milhões de euros por ano

Parlamento compra, com carácter de urgência, 1440 cassetes betacam para arquivar emissões.

Por Duarte Faria | 01:30

O equipamento da ARTV (Canal Parlamento) custa ao orçamento da Assembleia da República mais de 1,6 milhões de euros por ano.



De acordo com o Orçamento do Estado, para 2018, o material audiovisual do Parlamento (câmaras, microfones, régies e outros) deverá representar uma despesa de quase 1,65 milhões de euros. A este valor acresce a aquisição de consumíveis de gravação audiovisual, cujo orçamento aponta para um gasto na ordem dos 45 mil euros.



E é precisamente nesta rubrica que deverá entrar a compra de cassetes de vídeo para a gravação de sessões parlamentares. É que a Assembleia da República ainda utiliza o velho processo de gravação em betacam e lançou recentemente um concurso urgente para a compra de 1440 cassetes.



No entanto, este investimento terá um custo muito superior ao inscrito no orçamento: pelo menos, 79 200 euros, segunda a publicação feita em Diário da República.



Mas o objetivo da Secretaria-Geral da Assembleia da República (SGAR) é que, a médio prazo, deixe de ser necessária a aquisição destes consumíveis.



Até ao final de julho, está previsto o lançamento de um concurso público internacional para a digitalização do arquivo de vídeo. No entanto, segundo o SGAR, este concurso poderá demorar mais tempo do que o desejável. Até lá, as cassetes continuam a ser a solução.



De lembrar que o Parlamento paga ainda 420 mil euros/ano à Altice para ter a ARTV na Televisão Digital Terrestre (TDT).