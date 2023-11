A marca ‘Máxima’, título emblemático da imprensa portuguesa pertencente ao grupo Expressão Livre (que detém o), celebra 35 anos, destacando-se por abordar temas da atualidade e questões humanistas, como a diversidade, a inclusão e a defesa das causas femininas.Esta data vai ser celebrada com uma edição especial, de 290 páginas de valor colecionável, que estará nas bancas a partir desta quarta-feira. “Esta edição é apenas uma celebração, mas a afirmação do nosso compromisso contínuo com o jornalismo de qualidade e com as figuras femininas – e não só – que estão a moldar o nosso Mundo”, afirma Rosário Mello e Castro, diretora da ‘Máxima’.