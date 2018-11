Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministra da Cultura foi “infeliz” e “sobranceira”

“Uma coisa ótima (...) há quatro dias que não vejo jornais portugueses”, disse Graça Fonseca.

Por João Bénard Garcia | 01:30

"Uma escolha infeliz de palavras". Foi desta forma que Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalistas, reagiu ao comentário feito por Graça Fonseca, a atual ministra da Cultura, durante uma feira do livro em Guadalajara, no México.



"Uma coisa ótima de estar (ali) há quatro dias é que não vejo jornais portugueses", disse Graça Fonseca, fugindo das questões que lhe foram colocadas pelos jornalistas: "Não quero voltar a falar de touros."



Sofia Branco sublinha que a governante fez "um comentário infeliz", que "tentou ter piada com o estado de um setor que tutela e que está em crise profunda" e deixou-lhe um conselho: "Leia mais jornais".



"Aliás, devia ler mais até porque é uma das áreas que tutela", aconselhou a jornalista, pedindo à ministra "que diga o que pensa sobre o setor". "Queremos saber se tem uma política sobre o setor", observou.



Luís Campos Ferreira, o deputado do PSD que já presidiu a uma subcomissão de direitos, liberdades e comunicação social, afirma estar "indignado" com a atitude de Graça Fonseca.



"Caiu-lhe a máscara e a sobranceria prepotente está a vir ao de cima", dispara, acusando a governante de ter "uma maneira facciosa de olhar para a Cultura, nada imparcial e nada humilde". Ainda para o deputado laranja, a resposta da ministra "não foi nenhuma ironia, é o que ela efetivamente pensa".



E formula-lhe um desejo: "Se se sente feliz longe da comunicação social portuguesa pense ir para a Antártida refrescar as ideias".