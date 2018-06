Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mistério na contagem de leitores de jornais

Em média, cada exemplar do CM vendido em banca é lido por 12 pessoas.

Por Hugo Real | 01:30

Os dados de audiência do Bareme Imprensa da Marktest, revelados esta semana, mostram uma realidade bem distinta dos números de vendas de jornais, auditados pela Associação Portuguesa Para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT).



O Correio da Manhã analisou os números mais recentes da Marktest e da APCT em três segmentos (diários generalistas, diários desportivos e revistas semanais de informação) e chegou a números surpreendentes.



Em média, cada exemplar do CM vendido em banca tem 12 leitores, um valor que sobe para os 24,2 leitores no caso do ‘Jornal de Notícias’, para os 32,3 no do ‘Público’ e para os 45,9 no caso do ‘Diário de Notícias’, que apesar de ter vendas em banca diárias de 6280 exemplares apresenta uma média de 288 mil leitores.



Instada a explicar este ‘mistério da multiplicação’ de leitores, a Marktest adianta que a relação entre vendas e audiência "não existe ou, quando ocorre, é diminuta".



A empresa responsável pela medição de audiências suporta esta opinião com base em alguns estudos, onde se pode ler que existem vários fatores que podem explicar a diferença de leitores por exemplar (LPE), como a periodicidade e o tipo de publicação (generalistas, desportiva, entre outros).



Contudo, é difícil entender como é que publicações semelhantes e com a mesma periodicidade, como o CM e o ‘JN’ ou o ‘Record’ e ‘O Jogo’ apresentem números tão distintos de LPE.