Morreu Ana Gomes Ferreira, editora do jornal Público

A jornalista do Público, Ana Gomes Ferreira, morreu esta quarta-feira em Lisboa, vítima de cancro.Ana Gomes Ferreira trabalhava naquele diário desde a fundação, em 1989, e ocupava atualmente o cargo de editora da secção Mundo.Foi, aliás, na informação internacional – mas também na área de Cultura – onde Ana Gomes Ferreira mais se notabilizou. Era correspondente do Público em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em setembro de 2001, tendo sido das primeiras jornalistas a reportar no terreno os mais mortíferos atentados terroristas na América."Caos é uma palavra simples de mais para descrever o que aconteceu" naquela manhã de setembro, escreveu então Ana Gomes Ferreira, a jornalista que, como se auto-definiu na sua página biográfica no Público, foi repórter na Irlanda do Norte, na China, na argentina, Tailândia, México e, claro EUA. Tinha o sonho de "escrever romances de amor" que considerou "os mais difíceis".O velório de Ana Gomes Ferreira realiza-se este sábado a partir das 17h00 na Igreja de São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa, de onde o corpo sairá para o crematório da Póvoa de Santa Iria.