Morreu Carl Reiner, criador de "The Dick Van Dyke Show"

Carl Reiner, famoso produtor, escritor, realizador e comediante, considerado uma lenda da televisão norte-americana, morreu esta segunda-feiraàa noite em sua casa, em Beverly Hills, rodeado da família.

O norte-americano tinha 98 anos e mais de 70 de carreira, sendo um dos pioneiros da live comedy, no clássico ‘Your Show of Shows, ou no mítico ‘The Dick Van Dyke Show’ (1961), onde foi criador, guionista e ator, ficando conhecido em todo o Mundo.

Reiner trabalhou ainda com um dos criadores dos The Simpsons, Mel Brooks, no duo de comédia 200 Year Old Man e brilhou em filmes como It’s a Mad, Mad, Mad, Mad, World (1963) The Russians Are Coming, the Russians Are Coming (1966) e, mais recentemente Toy Story 4 (2019).

Filho de emigrantes judeus, oriundos de Áustria e da Roménia, Reiner trabalhou como maquinista no início da carreira, antes de dar cartas na televisão e no cinema. Antes de enveredar pelo entretenimento, Carl Reiner combateu na II Guerra Mundial.