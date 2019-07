Morreu Isabel Wolmar, figura histórica da RTP

Morreu um rosto histórico da RTP. Isabel Wolmar, que foi a segunda locutora da estação pública e, mais tarde, seria repórter e pivô do Telejornal, deixou-nos este domingo, aos 86 anos.Nascida em Lisboa a 21 de março de 1933, no seio de uma família ligada às artes, estudou línguas e frequentou Antropologia. Estreou-se jovem na rádio, onde fez de tudo, desde radionovelas a recitais de poesia, e sentia-se vocacionada para a representação. Chegou a fazer várias peças de teatro, bem como alguns filmes, mas o apelo de um contrato com a RTP – e a segurança que ele proporcionava – falaram mais alto.Com a saída de Maria Helena Fialho Gouveia tornou-se a segunda locutora da história da televisão portuguesa. Nos anos seguintes, desempenharia várias funções na RTP: foi pivô do Telejornal, apresentadora do Festival da Canção e, depois de um acidente de viação que a tirou do ecrã, produtora. Nas redes sociais, Júlio Isidro chama-lhe "a bombeira de serviço" do canal. Depois da reforma, em 1989, Isabel Wolmar voltou à televisão várias vezes. Representou em ‘Cabaret’, de La Féria, e, em 1995, apresentou o primeiro talk-show português: ‘A Minha Vida Dava um Filme’.Foi casada uma vez (divorciou-se após o 25 de Abril), mas não pôde ter filhos, o que sempre lhe causou desgosto. Nos últimos anos, dedicava-se à escrita para crianças e chegou a publicar uma autobiografia (‘A Vida com um Sorriso’, da Ésquilo).O corpo de Isabel Wolmar é velado esta segunda-feira, a partir das 17h30, na Igreja de São João de Deus, no Areeiro. Terça-feira, depois da missa às 16h00, o funeral segue para o Alto de São João, onde a apresentadora será cremada.