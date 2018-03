Morreu Lys Assia, a primeira vencedora da Eurovisão

Artista suíça tinha 94 anos. Em 1956 deslumbrou com "Refrain".

Lys Assia, a mulher que venceu o primeiro Festival da Canção, que decorreu em 1956, morreu este sábado, avança a organização do concurso que, este ano, se realiza em Lisboa.



A artista suíça de 94 anos vivia em Zurique e desde há vários anos que sofria de problemas de saúde.







'Refrain' foi a canção em francês que deu a Lys o primeiro troféu da competição. Haveria de voltar a tentar a sorte nos dois anos seguintes, com novas canções, mas falhou a vitória.



Uma fâ incondicional da Eurovisão, Lys Assia voltou a concorrer mais duas vezes - a primeira em 1975 e a segunda em 2010, onde a 'avozinha' apareceu a cantar na competição suíça com um grupo de jovens. Mas não foi escolhida para voltar a representar a Suíça no concurso.



Com uma carreira longa e bem sucedida, a artista que nasceu em 1924 com o nome de Mina Schärer, em Rupperswill, no norte da Suíça, começou a carreira como dançarina. Mas depressa percebeu que o seu maior talento era cantar. O Mein Papa, de 1950, foi o seu maior sucesso.