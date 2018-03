Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘O Jardim’ representa Portugal

Tema vencedor ficou empatado com o tema nº 6. Foi o público que decidiu final.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

É uma voz que é imperfeita e, por isso mesmo, é perfeita". É desta forma que a compositora Isaura justifica a escolha de Cláudia Pascoal para interpretar o tema ‘O Jardim’, vencedor do Festival da Canção 2018, realizado no domingo em Guimarães.



"É inacreditável o que aconteceu, ainda não estou em mim. Vencemos e gostava de ver, na grande final, uma plateia inteira com perucas cor-de-rosa, seria fantástico", desafiou Cláudia Pascoal, ainda deslumbrada com a vitória. "É uma dupla responsabilidade, representar Portugal na Eurovisão e tentar suceder a Salvador Sobral. É algo que encaro com naturalidade e que é fonte de motivação para fazer mais e melhor", disse a compositora. "Vai ser tão bom representar Portugal em casa, em Lisboa, aqui tão pertinho. Vai ser uma experiência inigualável", afirmou a intérprete.



"Estamos muito felizes, temos a sensação de missão cumprida. Demos o nosso melhor, e isso é o mais importante, independentemente do resultado final", salientou Isaura. Conquistado o direito de representar o País no Festival Eurovisão da Canção 2018, a dupla sabe o que quer para que ‘O Jardim’ se apresente em condições de disputar o concurso. "Não vamos decidir nada agora, a quente, mas vamos fazer o melhor para a canção", sentenciou Isaura.



"Vamos lutar com muita garra, não queremos deixar ficar mal quem acreditou que devíamos ser nós a representar Portugal", vaticinou a compositora.



PORMENORES

Número treze foi de sorte

O sorteio ditou que ‘O Jardim’ fosse o décimo terceiro tema a subir ao palco do Pavilhão Multiusos de Guimarães, no domingo à noite. No entanto, o número não foi aziago.



Vitória por televoto

O tema vencedor empatou com ‘Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada’, interpretado por Catarina Miranda. Pelas regras do festival, o desempate foi decidido pelo voto soberano do público através de televoto.



Acusações de plágio

Depois das acusações de plágio de Diogo Piçarra, as redes sociais voltaram à carga. Os internautas comparam ‘O Jardim’, de Isaura, com o tema ‘To Build a Home’, uma música da banda The Cinematic Orchestra.